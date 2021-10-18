День памяти святого Луки: что нельзя делать 18 октября

18 октября 2021 года отмечается День памяти святого Луки. Верующие молятся апостолу Луке о помощи. Известно, что святого всегда почитали в народе. Постепенно праздник обрел свои особенные традиции и правила.

История

Известно, что святой апостол Лука был рожден в Антиохии, в городе в Сирии. У него было хорошее образование. Апостол был врачом. Кроме того, он был искусным живописцем.

Традиции

Считается, что в такой день необходимо посетить храм, чтобы помолиться, а также попросить помощи святого. Каждому, кто попросит о любви, замужестве и семейном благополучии, апостол Лука с радостью поможет.

Запреты

Тем не менее, в этот день есть и действия, которые строго запрещено выполнять. Принято считать, что в этот день лучше не занимать деньги, а также не стоит просить у людей воду и хлеб.

Кроме того, раньше не стоило отправлять сватов или свататься самому. А также по преданию предков считалось плохой приметой вспоминать усопшего по имени в этот праздник.

Еще один запрет относился исключительно к девочкам. Люди считали, что если купить дочке куклу, то она не сможет иметь собственных детей, когда вырастет.

Ну а для тех, кто следит за своим здоровьем, и в наши дни не стоит хвастаться своим хорошим самочувствием, чтобы не “спугнуть его” и привлечь страшные болезни.