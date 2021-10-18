 

День памяти святого Луки: что нельзя делать 18 октября

18.10.2021, 7:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

18 октября 2021 года отмечается День памяти святого Луки. Верующие молятся апостолу Луке о помощи. Известно, что святого всегда почитали в народе. Постепенно праздник обрел свои особенные традиции и правила.

История

Известно, что святой апостол Лука был рожден в Антиохии, в городе в Сирии. У него было хорошее образование. Апостол был врачом. Кроме того, он был искусным живописцем.

Традиции

Считается, что в такой день необходимо посетить храм, чтобы помолиться, а также попросить помощи святого. Каждому, кто попросит о любви, замужестве и семейном благополучии, апостол Лука с радостью поможет.

Запреты

Тем не менее, в этот день есть и действия, которые строго запрещено выполнять. Принято считать, что в этот день лучше не занимать деньги, а также не стоит просить у людей воду и хлеб.

Кроме того, раньше не стоило отправлять сватов или свататься самому. А также по преданию предков считалось плохой приметой вспоминать усопшего по имени в этот праздник.

Еще один запрет относился исключительно к девочкам. Люди считали, что если купить дочке куклу, то она не сможет иметь собственных детей, когда вырастет.

Ну а для тех, кто следит за своим здоровьем, и в наши дни не стоит хвастаться своим хорошим самочувствием, чтобы не “спугнуть его” и привлечь страшные болезни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Евгений Сатановский рассказал о двух незавидных сценариях, неминуемых для Дональда Трампа в США

12.01 / Девушка Илона Маска Граймс рассказала о “наслаждении” от заражения коронавирусом

02.08 / Мнение: Цель – ничто, движение – всё

08.05 / Фарминг криптовалюты ChiaCoin выведет из строя накопители SSD на 512 ГБ меньше чем за два месяца

05.01 / Ученые назвали самый опасный для здоровья способ приготовления кофе

08.11 / Мнение: Жванецкий

24.07 / Стал известен подарок Собчак Богомолову на день рождения

01.04 / Экс-возлюбенная Вуди Аллена Миа Фэрроу рассказала, из-за чего погибли трое из 14 ее детей

30.07 / Объявлено о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

09.09 / Ученые доказали существование второго «мозга» у человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика