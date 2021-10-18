В школе под Пермью произошла стрельба

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18.10.2021, 6:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУченик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае, пострадавших нет, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала», – приводит слова источника ТАСС.

К моменту публикации новости школьник задержан, мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что ученик шестого класса открыл стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края.

«Сегодня около 08.00 (06.00 мск) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия», – рассказали в ведомстве.

Напомним, 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.  



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