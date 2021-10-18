Определен максимальный размер пособия по уходу за ребенком на 2022 год

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в РФ до 31282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Сейчас максимальный размер пособия составляет 29,6 тыс. рублей. Согласно документу, всего для расширения пособия на более чем 1,5 тыс. рублей из бюджета выделят 169,5 млрд рублей, передает РИА Новости.

Сообщается также, что с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%. Таким образом, оно составит 19981 рубль.

Ранее Минтруд назвал новые правила выплат семьям с детьми.