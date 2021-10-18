 

“Отвал башки”, “Какая волшебная соблазнительница”. Кристина Соловий показала полуобнаженную грудь

18.10.2021, 7:12, Новости дня
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Видео появилось в соцсети после прямого эфира “Танцев со звездами” на телеканале “1+1”, на котором Соловий вживую исполнила песню “Такси” в дуэте с фронтменом рэп-группы Kalush Олегом Псюком.

“Из такси выхожу только так. Смотрели эфир?” – подписала фото 28-летняя певица.

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“Секси. Огонь”, – прокомментировал пост Соловий пользователь с ником baranovskialexander.

“Невозможно не влюбиться”, – считает alexander_rzn2599.

“Какая волшебная соблазнительница”, – написал kobkastanislav.

“Отвал башки”, – признался gav031979.

ВИДЕОЭфир “Танцев со звездами”, на котором спела Кристина Соловей. Ее выступление начинается с 4 мин. 20 сек. Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Кристина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче во Львовской области в семье музыкантов. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано и филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Весной 2015 года певица выпустила клип на песню “Тримай”, который стал одним из самых просматриваемых в украинском сегменте YouTube, на данный момент видео набрало больше 36,5 млн просмотров.

Соловий – первая артистка, которую взялся продюсировать лидер украинской группы “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук после того, как она в 2013 году приняла участие в шоу “Голос країни” на телеканале “1+1”.

В дискографии исполнительницы три альбома – “Жива вода”, “Любий друг” и “Rosa Ventorum I”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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