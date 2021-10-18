“Когда беременность к лицу”, “Беспощадно красивая”. Светлана Лобода показала фигуру в мини-платье. Фото

“Пытайся сохранить счастье внутри себя, думай о красоте во всем, что окружает тебя и будь счастлива…” – подписала фото 38-летняя Лобода.

Ее пост набрал больше 130 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.

“Беспощадно красивая”, – считает boyarinatv.

“Красивая, но холодная, оттого и никакая”, – убежден prostoprosto1953.

“Лапти – огонь!” – написал belevtsevaliudmila3949.

“Когда беременность к лицу”, – прокомментировала kristi_druzhinina.

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Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

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