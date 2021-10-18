 

“Когда беременность к лицу”, “Беспощадно красивая”. Светлана Лобода показала фигуру в мини-платье. Фото

18.10.2021, 7:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Пытайся сохранить счастье внутри себя, думай о красоте во всем, что окружает тебя и будь счастлива…” – подписала фото 38-летняя Лобода.

Ее пост набрал больше 130 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.

“Беспощадно красивая”, – считает boyarinatv.

“Красивая, но холодная, оттого и никакая”, – убежден prostoprosto1953.

“Лапти – огонь!” – написал belevtsevaliudmila3949.

“Когда беременность к лицу”, – прокомментировала kristi_druzhinina.

View this post on Instagram

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Компания Olympus продала фирму по производству фотоаппаратов

03.09 / Восхищение, компромат или финансирование — обозреватель WP попытался найти причину «заискивания» Трампа перед Путиным

22.08 / ABC News – из-за участившихся авиадебошей американские бортпроводники осваивают искусство самообороны

09.05 / Во Франции выявили новые случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca

19.09 / Пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской

23.09 / NTD – в Австралии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю наблюдений

31.08 / Украинец Коваль на Паралимпиаде взял золото и установил мировой рекорд. Еще трое спортсменов выиграли серебро

26.11 / Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению, дефицит сократили

22.05 / Роскосмос назвал место для посадки ступени ракет «Амур-СПГ»

04.09 / В Китае в ДТП с трактором погибли 15 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика