“Когда беременность к лицу”, “Беспощадно красивая”. Светлана Лобода показала фигуру в мини-платье. Фото
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“Пытайся сохранить счастье внутри себя, думай о красоте во всем, что окружает тебя и будь счастлива…” – подписала фото 38-летняя Лобода.
Ее пост набрал больше 130 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.
“Беспощадно красивая”, – считает boyarinatv.
“Красивая, но холодная, оттого и никакая”, – убежден prostoprosto1953.
“Лапти – огонь!” – написал belevtsevaliudmila3949.
“Когда беременность к лицу”, – прокомментировала kristi_druzhinina.
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Контекст:
Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.
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