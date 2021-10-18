Изображение призрака обнаружили на 3500-летней вавилонской табличке

Самый древний в мире рисунок призрака был найден в мрачных подвалах Британского музея, пишет The Guardian.

Британский музей обнаружил в своих подвалах самый ранний в мире рисунок призрака, который был нанесен на древнюю 3500-летнюю вавилонскую глиняную табличку.

На рисунке изображен призрак мужчины со связанными веревкой руками, которого за веревку ведет женщина. Одинокий дух, которого любовница ведет в загробную жизнь и вечное блаженство.

Согласно данным, половина планшета отсутствует, а оставшаяся половина достаточно мала, чтобы поместиться в человеческой ладони.

На другой стороне таблички содержатся инструкции о том, что делать, если призрак продолжит преследовать какого-либо человека. Для этого требуется изготовить фигурки мужчины и женщины.

По сути на табличке представлено руководство экзорциста по избавлению от нежелательных призраков, обращаясь к конкретному недугу, который вернул их в мир живых — в данном случае, призраку, срочно нуждающемуся в спутнике. Призрак представляют прогуливающимся со связанными руками веревкой, которую держит женщина, а сопровождающий текст описывает церемонию отправки духа в подземный мир.

Куратор отдела Ближнего Востока Британского музея Доктор Ирвинг Финкель заметил, что глиняная табличка была ранее неправильно расшифрована. Рисунок был пропущен, так как призрак становится видимым только при взгляде сверху и при ярком свете.

По мнению Финкеля, табличка была частью библиотеки магии в доме экзорциста или в каком-нибудь храме.