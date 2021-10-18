Россия вступит в Третью мировую войну из-за Японии

Громкие заявления новых властей Японии говорят о том, что Токио хочет полномасштабного вооруженного конфликта, утверждает политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Речь идет о заявлении премьера Японии Фумио Кисиды, который заявил накануне о пересмотре оборонной стратегии страны. Токио хочет включить туда пункт о нанесении превентивных ударов по своим врагам или тем, кого таковыми считает.

Сатановский в своем Telegram-канале заявил, что японские власти стремятся к реваншизму, возвращению той Японии, которая была на карте мира до Второй мировой войны. Причем Силы самообороны Японии в настоящее время и так являются одной из самых боеспособных армий региона. Сатановский напомнил, что недооценивать высказывания Кисиды нельзя, поскольку в прошлом веке аналогичные высказывания делал, в частности, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

– Реваншизм – страшная сила, особенно контролируемый извне. Тем более Япония в войну была не просто союзником Третьего рейха, но совершила такое количество военных преступлений и ответственна за смерть стольких десятков миллионов людей в Азии, что этого ей жители оккупированных ею стран и территорий вовек не забудут, – считает Сатановский.

Политолог подчеркнул, что в качестве противников Японии следует рассматривать Китай, Россию и Северную Корею. По его мнению, именно Россию в своей речи, скорее всего, и имел в виду Кисида.

Сатановский считает, что в будущем разразится Третья мировая война, которая приведет к колоссальным разрушениям и неисчислимым жертвам.

Он посоветовал России приготовиться к различным вариантам развития событий вокруг Курильских островов, в частности к полномасштабной войне, если Токио нанесет удары по российским военным объектам на Дальнем Востоке.