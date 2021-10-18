Рядом с Курилами произошла серия землетрясений

Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) пять землетрясений магнитудой до 5,1, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 3,1 произошло рядом с Малой Курильской грядой. Еще четыре землетрясения магнитудой от 3,7 до 5,1 произошли рядом с северной группой Курильских островов. Глубина очагов составила от 36 до 69 километров», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным сейсмологов, угрозу цунами не объявляли, пострадавших и повреждений нет. Информация об ощущаемости подземных толчков не поступала.

Напомним, в мае сейсмологи зафиксировали на Итурупе землетрясение магнитудой 4,9.