ВВП Китая за три квартала 2021 года вырос на 9,8%

Темпы экономического роста Китая в январе – сентябре 2021 года составили 9,8%, говорится в докладе Государственного статистического управления КНР.

«Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первых трех кварталов 2021 года составил 82,313 трлн юаней (около 12,8 трлн долларов по текущему курсу), увеличившись на 9,8% в годовом выражении. <…> В частности, в первом квартале рост составил 18,3%, во втором квартале показатель составил 7,9%, в третьем квартале темпы роста достигли 4,9%», – приводит выдержку из доклада ТАСС.

По данным из опубликованного документа, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 7,4%, до 5,143 трлн юаней (около 799,84 млрд долларов), промышленность – на 10,6%, до 32,094 трлн юаней (4,99 трлн долларов), сфера услуг – на 9,5%, до 45,076 трлн юаней (7,01 трлн долларов).

Напомним, в первой половине 2021 года, ВВП Китая вырос на 12,7%. В начале года темпы роста ВВП Китая достигали беспрецедентного уровня. В 2020 году из-за негативного воздействия пандемии динамика роста ВВП КНР оказалась минимальной с 1976 года, составив 2,3%. В 2019 году темпы роста ВВП КНР составили 6%, В 2018 году – 6,6%.