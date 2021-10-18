Представлен новый смартфон под управлением ОС Linux

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18.10.2021, 6:04, Новости дня
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В компании Pine64 сообщают, что уже оформили патент на новую модель смартфона, которая будет управляться операционной системой Linux. Судя по имеющейся информации, технические данные устройства достаточно скромные, хотя разработчик почему-то называет его флагманским.

Впрочем, цена действительно говорит о том, что мы имеем дело вовсе не с эконом-классом. Эквивалент 400 американских долларов – это, конечно же, вовсе не максимум. Но сказать, что смартфон дешевый, учитывая его данные, также нельзя.

При этом диагональ экрана у данного мобильном устройстве составляет всего 4,6 дюйма. На дисплее картинка отображается с разрешением 1440 на 720 пикселей. Использован процессор Rockchip RK3399S, обеспечивающий 4 Гб оперативной памяти. В основном накопителе – 128 Гб.



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