 

Изменение политики конфиденциальности позволило Apple утроить долю на рекламном рынке

18.10.2021, 6:04, Новости дня
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Меняя политику конфиденциальности, в компании Apple думали не столько о защите персональных данных пользователей, сколько о своем собственном финансовом состоянии. Спустя полгода решили проверить результаты, и вот что из этого вышло.

По данным статистики по рекламным объявлениям Apple в фирменных устройствах происходило до 17% переходов на проплаченные заказчиками ссылки. Теперь же доля составляет почти 58%.

Как компания смогла достичь такого результата? Да очень просто. Они запретили конкурентам показывать таргетированную рекламу на своих устройствах и в основном интернет-магазине. Теперь все это является прерогативой самой «Яблочной» компании. Так что рекламные деньги можно ни с кем не делить.



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