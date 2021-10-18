 

Bild – вскоре электричество, газ и бензин в Германии будут по карману только богатым

18.10.2021, 5:40, Новости дня
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Эта зима для немцев будет самой дорогой за последние десятилетия, пишет Bild. Цены на электричество, газ, нефть и бензин продолжают расти, и вскоре они будут по карману только богатым. При этом эксперты убеждены, что такие правительственные меры, как снижение налогов, не помогут сдержать этот рост, а только увеличат доходы поставщиков энергии, рассказывает немецкое издание.


Reuters

Предстоящая зима станет для Германии самой дорогой за последние десятилетия, пишет Bild. Цены на электричество, газ, нефть и бензин бьют один рекорд за другим. Вскоре они будут по карману только богатым. Эксперты называют ситуацию на мировых рынках «идеальным штормом» и связывают происходящее со следующими событиями.

Засухи в Южной Америке привели к остановке гидроэлектростанций. Чтобы компенсировать дефицит энергии, страны в регионе начали закупать газ. В результате вырос спрос на голубое топливо, а вместе с ним и его стоимость. Ливни в Китае затопили большие угольные шахты. Более того, после пандемии коронавируса в Азии случился экономический бум, в результате чего существенно выросло и энергопотребление. К тому же страны ОПЕК и РФ договорились не увеличивать добычу нефти. В то же время из-за ураганов временно приостановились поставки чёрного золота из Мексиканского залива. В результате цены на него в США достигли рекордной за последние семь лет отметки. А стоимость дизеля и бензина — беспрецедентного рекорда.

У Германии же есть ещё и другая проблема, а именно её зависимость от ископаемых энергоресурсов, и главным образом — от российского газа. Немцы импортируют 90% потребляемого ими голубого топлива. Больше половины (55%) — из России, 30% — из Норвегии, 13% — из Нидерландов. При этом голландцы сокращают объёмы добычи, а это ставит немецкую экономику в ещё более зависимое от Кремля положение.

Некоторые эксперты к тому же считают, что вместо того, чтобы увеличивать поставки и зарабатывать на больших ценах на газ на европейском рынке, Россия, наоборот, сокращает экспорт до минимума по политическим причинам. А именно с целью добиться сертификации трубопровода «Северный поток —2» и заключения с ЕС долгосрочных контрактов на поставку голубого топлива, в результате чего союз попадёт в ещё большую зависимость от России.

Рост цен на ископаемые энергоресурсы также привёл к рекордному увеличению стоимости электричества. В сентябре мегаватт-час в Германии стоил больше €100. В прошлом году — €40. Чтобы сдержать рост цен, правительство за счёт субсидий сократило отчисления за возобновляемую энергию. Будущее правительство Германии вообще собирается отменить эти отчисления. Но, по мнению аналитиков, цены на электричество пока что всё равно продолжат расти. Снижение налогов на электричество и добавочную стоимость, как в Испании и Италии, не помогут конечному потребителю, а только увеличат доходы поставщиков энергии.



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