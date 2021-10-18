 

В Кремле рассказали о планах Путина по ревакцинации от COVID-19

18.10.2021, 5:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРевакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса зависит от рекомендаций специалистов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае все зависит от совета специалистов», – сообщил Песков в эфире канала «Россия 1». 

Он отметил, что не сомневается в планах Путина на ревакцинацию от коронавируса. По словам Пескова, Путин неоднократно говорил о высоком уровне антител к коронавирусу.

Ранее Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации.



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