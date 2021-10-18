В Кремле рассказали о планах Путина по ревакцинации от COVID-19
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Ревакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса зависит от рекомендаций специалистов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае все зависит от совета специалистов», – сообщил Песков в эфире канала «Россия 1».
Он отметил, что не сомневается в планах Путина на ревакцинацию от коронавируса. По словам Пескова, Путин неоднократно говорил о высоком уровне антител к коронавирусу.
Ранее Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации.
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