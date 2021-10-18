 

Адвокат Поклонской назвал фантазиями угрозы Киева

18.10.2021, 5:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУгрозы властей Украины экстрадировать Наталью Поклонскую из Кабо-Верде после ее назначения российским послом в этой стране являются фантазиями Киева, сообщил руководитель украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий.

«В МИД Украины бушует опасная эпидемия недержания языка за зубами… Зато я точно знаю о существовании Венской конвенции, 29-я статья которой гласит: «Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство», – написал Могильницкий, который представляет интересы Поклонской на Украине, на своей странице в Facebook.

По его словам, текст Венской конвенции находится в открытом доступе, если «хочется фантазировать о выдаче Поклонской – пожалуйста. Лишь бы не во вред. Но я бы советовал заниматься этим подальше от посторонних глаз… Иначе конфуз может получиться».

Напомним, МИД Украины заявил, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской, так как она «разыскивается за государственную измену». В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской.



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