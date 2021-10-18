 

В Минобороны Франции выявили «русского крота»

18.10.2021, 5:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле выступил с утверждением, что в 2017 году в министерство обороны Франции под руководством Жан-Ива Ле Дриана якобы внедрился «русский крот». По сведениям интернет-издания Mediapart, «крота» завербовал «шпион ГРУ».

Журналистка телеканала France 5, которому давал интервью экс-глава разведки, выступила с утверждением, что в аппарат министерства обороны Франции под руководством Жан-Ива Ле Дриана в 2017 году якобы проник «русский крот», и попросила она прокомментировать эту информацию, передает РИА «Новости».

«В самом деле, когда я был генеральным директором службы внешней безопасности, я довел это (информацию) до сведения (властей). Потому что в предыдущие годы мы говорили, что все это закончилось – после окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет… Приоритет – борьба с терроризмом, но, несмотря на это, мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась», – сказал Бажоле в интервью для документального фильма под названием «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu).

По словам экс-главы Главного управления внешней безопасности Франции, число «российских шпионов» в стране находится «как минимум» на том же уровне, что и в советское время.

Отдельно журналистка сказала, что канал получил заявление от канцелярии ведомства Ле Дриана, ныне занимающего пост главы МИД. По ее словам, информация о «русском кроте» была «подтверждена». «Мы очень удивлены из-за заявлений, который сделал бывший глава DGSE, который знает, что вопросы такого типа относятся к засекреченным, и раскрытие данных в этой сфере преследуется в уголовном порядке», – привела журналист выдержку из сообщения канцелярии.

Как отмечает Agence France-Presse, по сведениям издания Mediapart, «крота» якобы завербовал «шпион ГРУ».

Напомним, на Западе устроили истерию вокруг ГРУ: след российских военных разведчиков «находили» в Австрии, Германии, Нидерландах, Франции и ряде других стран, а также в США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Программу по переводу автомобилей на газ планируют расширить на всю Россию

25.10 / Итоговая явка на украинских выборах составила 35,94%

25.07 / Во время протестов в Портленде устроили поножовщину

10.08 / Разработана биоразлагаемая обувь из водорослей

22.01 / Обозреватель Le Figaro – французская преступность стала агрессивней и шагнула в сельскую местность

12.09 / Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob

05.11 / Против директора ФБК возбуждено уголовное дело

07.07 / Грузия получит от ЕС около 4 млрд евро

24.05 / США не увидели готовности Ирана вернуться к СВПД

08.10 / Разумков нацелился на место Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика