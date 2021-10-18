Мнение: О тех, кто более опасны для русских – «кавказ» или полиция

Вопрос можно даже поставить вот так: чем для простого российского гражданина, мирно живущего в крупном городе, может закончиться встреча с тремя горячими парнями с Кавказа, а чем – с тремя сотрудниками полиции? Что для него более опасно?

Хороший ответ подоспел сегодня из Северной столицы. Где случился очередной громкий инцидент с…

Теперь уже с полицейскими. Которые жёстко задержали на улице солиста Мариинского театра Виктора Коротича, мирно шедшего по своим делам в высоких мыслях о назначенном на вечер спектакле.

По словам артиста, полицейские его настигли недалеко от дома, на улице Союза Печатников. Трое сотрудников попросили предъявить документы. «Сказали, что я могу находиться в розыске», — пояснил Виктор Коротич. Паспорта с собой у оперного певца не оказалось, и сотрудники полиции жёстко задержали его, повалив на асфальт и нацепив наручники. После чего силой затолкали в автозак и доставили в отделение.

Подробности инцидента – с видео и фото – изложила «Фонтанка».

Нет, по закону, у сотрудников полиции есть право задержать человека без документов, если он «похож» на лицо, находящееся в розыске, о чём свидетельствует соответствующая ориентировка. С другой стороны, нынешние законы пока ещё не обязывают граждан постоянно иметь при себе паспорт. А чтобы задержание за его отсутствие было законным, полицейский должен не просто произнести «Вы задержаны», но:

– вежливо обратиться к гражданину, внятно назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;

– обосновать своё требование предъявления документов ссылкой на законы и не просто назвать номер статьи закона «О полиции», но разъяснить, на каких основаниях именно в данной ситуации гражданин должен предъявить паспорт;

– в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сначала разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

Так в теории по закону, однако на практике полицейские всем этим откровенно пренебрегают. То есть, максимум, могут показать мельком служебное удостоверение, после чего произнести «пройдёмте в отделение» и при малейшем отказе – начинают применять силу. С особенным удовольствием, если гражданин, что-то слышавший про обязанности полицейских, начинает «качать права». Тем более, что в применении силы и спецсредств закон полицию не слишком ограничивает: по нормам, она должна быть соразмерной, однако степень соразмерности оценивает сам полицейский на месте. И опять же, хотя по закону «сотрудник полиции обязан предупредить о намерении использовать физическую силу, предоставив при этом достаточное время для выполнения требований», на практике всё это сильно упрощено.

Парадокс, но… в уличных конфликтах с южными гостями прослеживается та же логика, та же последовательность. Требование – отказ – насилие. Правда, в некоторых случаях от столкновения с «горцами» можно уклониться, пусть и с потерей лица. От полицейских уйти так просто не получится…

Тут, конечно, «патриоты» могут выступить с любимой мантрой про то, как в #США негров линчуют полицейские задержанных вообще убивают «за сопротивление». Того же св. Флойда, например. Но, во-первых, в Америке за такое копов обычно судят. И это не тот российский #суд, который как правило не находит оснований не доверять показаниям сотрудников полиции, а все ходатайства адвокатов потерпевшей стороны просто отклоняет. В Штатах судят присяжные.

Во-вторых, всё же сравнивать полицейскую практику США, где взрослое население имеет законное право ношения огнестрельного оружия, и России, где #насилие монополизировано правоохранительными органами, а простой человек даже «травмат» захлебнётся получать, мягко говоря, не корректно.

И раз уж зашла речь о судах… Как показывают события, привлечь к уголовной ответственности горячих кавказских парней всё же удаётся. Круговая порука в российской правоохранительной системе, кажется, непреодолима. «Силовика», ударившего два года назад женщину кулаком в живот, так и не нашли. Полицейских, сломавших ногу дизайнеру Константину Коновалову, имевшему несчастье невовремя выйти на свою обычную утреннюю пробежку, даже не привлекли к суду, а вот самого потерпевшего… оштрафовали. Как и ещё одного правоохранителя, который прошлой зимой пнул ногой попавшуюся ему на пути пожилую женщину, тоже не стали впривлекать, а вот на пострадавшую, Марину Юдину, до сих пор оказывается давление.

Так кто же более опасен в России для маленького человека?

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