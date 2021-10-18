Компания Essencore выпускает новые версии твердотельных накопителей Klevv

Две новые версии твердотельных накопителей Klevv S1 и R1 представила компания-производитель Essencore. Как заявляет разработчик, обе модели отличаются чрезвычайно высокой скоростью передачи информации.

Такие SSD удобны для пользователей, у которых возникает постоянная потребность переносить большие объемы данных между разными устройствами. Накопители могут использоваться для персональных компьютеров, планшетов и даже смартфонов.

Объем информации, которую можно записать на SSD, составляет 1 Тб и 2 Тб. Также есть эконом-версия на 500 Мб. Скорость передачи данных через USB – 2000 Мб/с. В комплекте есть шнур USB с переходниками для Type-C и Type-А. Вес таких накопителей составляет 66,5 г.