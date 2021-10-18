 

Сеть LinkedIn прекращает работу на территории Китая

18.10.2021, 5:10, Новости дня
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Как сообщают источники, причиной ухода с китайского рынка американской социальной сети LinkedIn является усиление цензуры в КНР. Однако следует отметить, что LinkedIn работала в Поднебесной не так уж и долго. Речь идет о старте в 2014 году и разгоне, которого не хватило даже на одно десятилетие.

Также администраторы американского ресурса посетовали на очень сложные условия в операционной деятельности.

Уход с китайского рынка происходит в несколько этапов, сообщают источники. Так, еще в марте текущего года LinkedIn прекратила регистрировать новые учетные записи в КНР. А в последнее время стало известно, что китайские регуляторы потребовали от американцев внести изменения в правила модерации, что последние отказались сделать.



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