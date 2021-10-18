 

Le Figaro – глава Пентагона едет в турне по странам Чёрного моря, но с оглядкой на Россию

18.10.2021, 4:46, Новости дня
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Министр обороны США Ллойд Остин отправился в турне по странам Черноморского региона: Грузии, Румынии, Украине. При этом, как отмечает Le Figaro, такой выбор маршрута связан с Россией и её действиями в районе Чёрного моря. По словам Остина, он намерен приободрить партнёров и поблагодарить их за помощь в Афганистане.


Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин отправился в турне по государствам Черноморского региона. Его цель — укрепить союзные связи со странами и показать им, что США признаёт их вклад в войну в Афганистане, пишет Le Figaro. При этом, по словам автора статьи, едет он «с оглядкой на Россию».

Автор статьи уточняет, что в планах у главы Пентагона побывать в Грузии, Румынии, Украине, а потом отправиться на саммит министров обороны стран НАТО, который пройдёт в Брюсселе 21-22 октября. Перед своей поездкой Остин заявил: «Мы обнадёживаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на первой линии перед российской агрессией».

Помимо прочего, Остин планирует отблагодарить партнёров США за их вклад в коалицию и за их потери в войне в Афганистане за все те 20 лет, что она длилась.

Три страны, которые посетит Остин, расположены на побережье Чёрного моря, где РФ пытается увеличить своё влияние и помешать расширению американо-европейского альянса. Все три страны находятся в орбите НАТО, при этом Румыния — член альянса, а Грузия и Украина — партнёры.

Остин будет в дальнейшем присутствовать на встрече в Брюсселе. На отношениях США и Европы сказалось недавнее решение Австралии разорвать контракт с Францией на строительство подлодок и предпочесть ей США и Великобританию, пишет Le Figaro.



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