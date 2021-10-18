Медведь напал на беременную сотрудницу цирка в Орле

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18.10.2021, 4:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Орле во время представления в цирке-шапито «Гранд» медведь напал на беременную сотрудницу. Прокуратура Орловской области начала проверку в связи с этим инцидентом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Орловской области проводит проверку в связи с нападением медведя на работника цирка. В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при согласовании размещения цирка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что с самой женщиной все в порядке, но мужчина, который ей помогал, получил серьезные ранения.

 

Прокуратурой будет проверено соблюдение ветеринарных требований и противоэпизоотических мероприятий при содержании животных, а также мер безопасности при организации массового мероприятия. «В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», – добавили в пресс-службе.

Следственные органы также начали проверку по факту нападения медведя на девушку. Как информирует следственное управление СК РФ по региону, ей были причинены телесные повреждения. Следователи опрашивают сотрудников цирка и очевидцев случившегося.

Ранее сообщалось, что во время циркового представления в Нижнем Тагиле шимпанзе набросилась на ребенка, мальчик получил порезы ноги.



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