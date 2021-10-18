В нескольких поселках Тюменской области ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

Режим чрезвычайной ситуации объявили в нескольких поселках Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа на местной птицефабрике, сообщил областной оперштаб.

Режим ЧС ввели в поселках Боровский и Андреевский в 20.00 16 октября. До этого птицефабрику отправили на карантин на три недели, а птиц изъяли, передает ТАСС.

Ранее в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа.

В сентябре в Челябинске на частном подворье и в крупной организации были выявлены очаги высокопатогенного гриппа птиц.