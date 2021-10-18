 

В нескольких поселках Тюменской области ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

18.10.2021, 4:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРежим чрезвычайной ситуации объявили в нескольких поселках Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа на местной птицефабрике, сообщил областной оперштаб.

Режим ЧС ввели в поселках Боровский и Андреевский в 20.00 16 октября. До этого птицефабрику отправили на карантин на три недели, а птиц изъяли, передает ТАСС. 

Ранее в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа. 

В сентябре в Челябинске на частном подворье и в крупной организации были выявлены очаги высокопатогенного гриппа птиц.



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