 

При пожаре в Новгородской области погибли два человека

18.10.2021, 4:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДва человека погибли в результате пожара в частном доме в поселке Кулотино Окуловского района Новгородской области. До прибытия пожарных соседи спасли из горящего дома пятилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«17 октября 2021 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Кулотино Окуловского района Новгородской области. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. <…> По предварительным данным, в доме проживала семья. До прибытия пожарных местными жителями спасена девочка 2016 года рождения. Ребенок с термическими ожогами доставлен в больницу», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в Кулотино поступило около 01:00. К моменту прибытия пожарных огонь охватил всю площадь дома. Возгорание ликвидировали в 02:30, в результате ЧП полностью сгорели жилой дом, хозпостройка и сгораемые детали моторного отсека автомобиля

К месту ЧП направили следственно-оперативную группу, проводится доследственная проверка.

Прокуратура области организовала проверку в связи с получением травм ребенком: надзорное ведомство даст оценку условиям жизни и воспитания пятилетней девочки, которая с ожогами доставлена в больницу. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в деревянном доме в селе Березник Устьянского района Архангельской области, возбуждено уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.11 / В США установили новый рекорд по инфицированным коронавирусом

18.09 / Euronews – беспрецедентный случай для ЕС — 3000 непривитых врачей во Франции отстранили от работы

07.07 / Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ

15.11 / Обама продвигает на пост госсекретаря США своего бывшего советника – СМИ

11.05 / Жена главы миграционной службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, показала мать – ровесницу своего мужа

07.07 / При спасении тонущей девочки в Новосибирске погибли три человека

22.03 / Крышка люка вылетела из-под колеса и пробила лобовое стекло. Во Львове в ДТП погиб 10-летний мальчик

14.09 / Renault начала экспорт Kaptur российской сборки в страны СНГ

08.07 / Захватчика заложников в банке Тюмени арестовали

21.04 / The Wall Street Journal показала кадры скопления военной техники России на границе с Украиной и в Крыму. Эксперты прогнозируют наступление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика