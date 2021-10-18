При пожаре в Новгородской области погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в поселке Кулотино Окуловского района Новгородской области. До прибытия пожарных соседи спасли из горящего дома пятилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«17 октября 2021 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Кулотино Окуловского района Новгородской области. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. <…> По предварительным данным, в доме проживала семья. До прибытия пожарных местными жителями спасена девочка 2016 года рождения. Ребенок с термическими ожогами доставлен в больницу», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в Кулотино поступило около 01:00. К моменту прибытия пожарных огонь охватил всю площадь дома. Возгорание ликвидировали в 02:30, в результате ЧП полностью сгорели жилой дом, хозпостройка и сгораемые детали моторного отсека автомобиля

К месту ЧП направили следственно-оперативную группу, проводится доследственная проверка.

Прокуратура области организовала проверку в связи с получением травм ребенком: надзорное ведомство даст оценку условиям жизни и воспитания пятилетней девочки, которая с ожогами доставлена в больницу. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в деревянном доме в селе Березник Устьянского района Архангельской области, возбуждено уголовное дело.