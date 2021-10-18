 

Мнение: Белоруссия выгнала посла Франции

18.10.2021, 4:38, Разное
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Посла Франции официально попросили на выход из Белоруссии.
Причина банальная – Франция до сих пор не хочет признавать Лукашенко президентом Белоруссии, а посол Франции в  Белоруссии уклоняется от встречи с Лукашенко и был готов встречаться только с Макеем. Таким образом французы пытались усидеть на двух стульях – хотели и посольство в Белоруссии сохранить и не вручать Лукашенко верительные грамоты, что означало, что они признают Лукашенко законным президентом Белоруссии. Но вполне понятно, что стулья очень быстро разъехались.

Засим, ссаными тряпками француза погнали из Белоруссии. Выразив сожаление, французский посол уехал из страны. Не исключен вариант, когда посол будет околачиваться рядом с Тихановскй, где-нибудь в Польше или Литве, где шайка клоунов играет в "белорусское государство за рубежом".  Так как горшки с Западом у Лукашенко побиты окончательно и каких-то надежд на нормализацию отношений нет, то Лукашенко вполне себе может позволить такие действия. Тем более, что Францию сейчас только ленивый не пинает. Не так давно ее войска попросили на выход из Мали, Алжир отозвал своего посла из Парижа, а США банально прокинули Францию с австралийским контрактом. Так что Лукашенко тут конечно далеко не единственный, кто позволяет себе пренебрегать Францией.

Источник: Colonel Cassad



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