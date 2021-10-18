На производителя многофункциональных устройств Canon подали в суд

Оказывается, что многофункциональные устройства Canon, предназначенные для сканирования, копирования и распечатывания документов, отказываются выполнять какие-либо функции, если в них заканчиваются чернила.

Именно из-за этого на производителя подали в суд. Истец, у которого установлено МФУ модели Pixma MG6320, произведенной по данным брендом, не понимает, поему при отсутствии чернил не работает сканер. Ведь сам процесс сканирования вовсе не предусматривает возможность распечатывания на бумаге. Это уже совсем другая функция.

Истец требует от компании компенсации в размере пять миллионов долларов, обвиняя ее в том, что она заставляет покупать фирменные чернила или картриджи даже в тех случаях, когда пользователь может без них обойтись.