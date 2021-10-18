 

Компания Samsung установила новый рекорд скорости передачи данных

18.10.2021, 4:16, Новости дня
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Установлен новый рекорд – 711 Мбит/с! Такой скорости достигла передача данных с устройства корейской компании Samsung по направлению к базовой станции. При этом использован формат беспроводного соединения 5G.

Как отмечают организаторы эксперимента, тестирования 5G-соединения на «Самсунге» проводились на территории американского штата Техас в городе Плейно. Партнерами корейского производителя выступили компания Qualcomm и оператор мобильной связи Verizon.

Рекордную скорость удалось развить при помощи выпущенного в компании Samsung процессора 5G mmWave Compact Macro, а также модема Snapdragon X65 5G. Такая скорость позволяет отправить с устройства гигабайт информации примерно за 11 секунд.



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