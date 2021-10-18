Оценено состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа

Состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа оценено как удовлетворительное, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.

«После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ № 1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное», – говорится в сообщении на сайте ФМБА.

ФМБА провело медобеспечение посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем проекта «Вызов». Экипаж в сопровождении медработников доставлен в аэропорт города Караганды, откуда экипаж будет доставлен в Звездный городок для реабилитации.

Напомним, в воскресенье в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, а спускаемый аппарат с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.