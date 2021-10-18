Рабочий мукомольного завода в Перми утонул в зерне

Грузчик Пермского мукомольного завода погиб при разгрузке зерна, сообщили в службе спасения.

Как сообщил собеседник, инцидент произошел на предприятии на улице Сергея Данщина в Перми. При разгрузочных работах 32-летний работник провалился в зерно. Другие сотрудники завода какое-то время не могли его найти в трюме баржи, где находилось зерно, передает РИА «Новости».

«На место выезжали пермские спасатели. Обнаружили мужчину сами работники. Его извлекли из зерна, но спасти мужчину не удалось», – рассказал собеседник,

Он уточнили, что рабочий скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области было раскрыто дело пятилетней давности, когда мужчину вывезли в лес в багажнике и похоронили заживо из-за долга в 500 рублей.