 

Мнение: Щеглов умер

18.10.2021, 3:36, Разное
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С.Щеглов. Фото из ЖЖ Максима Солохина

ЖЖ понес потерю – говорят, что умер наш собрат Сергей Щеглов, https://schegloff.livejournal.com. Жалко! Мы с ним редко пересекались на просторах ЖЖ, но я запомнил его как умного и хорошего собеседника.

История стандартная для нашего времени. У него обнаружили рак в серьезной стадии, положили в больницу – и вот в больнице, как водится, заразили ковидом. А на фоне ковида – еще и инсульт (явная параллель с Крыловым). Ну и всё…

Источник: Размышления вольного социолога



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