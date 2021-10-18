Мнение: Щеглов умер



С.Щеглов. Фото из ЖЖ Максима Солохина

ЖЖ понес потерю – говорят, что умер наш собрат Сергей Щеглов, https://schegloff.livejournal.com. Жалко! Мы с ним редко пересекались на просторах ЖЖ, но я запомнил его как умного и хорошего собеседника.

История стандартная для нашего времени. У него обнаружили рак в серьезной стадии, положили в больницу – и вот в больнице, как водится, заразили ковидом. А на фоне ковида – еще и инсульт (явная параллель с Крыловым). Ну и всё…