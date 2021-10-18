 

Мнение: Факторы

18.10.2021, 3:02, Разное
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Любопытный график:

Из него следует, что при равной заболеваемости в декабре 2020 года и октябре 2021 года (около 30 тысяч человек за сутки) смертность фиксируется в октябре 2021 года на 50% большая. Допустим, что статистические методики не изменились (что, кстати, не факт – но допустим). О чем говорит внезапный всплеск смертности при равной заболеваемости?

По здравому размышлению есть три фактора, каждый из которых (либо их сочетание) могли привести к резкому повышению смертности.

Фактор первый. Очевидный. Вакцинация. В декабре 2020 года вакцинация официально только началась. Будем считать, что число вакцинированных – ноль. В октябре 2021 года число уколотых, согласно победным рапортам, составило 50 млн человек. Может ли этот фактор оказать влияние на рост смертности? Конечно. Учитывая, что разработка вакцин, их испытания и внедрение были произведены с вопиющим нарушением всех мыслимых норм и правил, включая нормы безопасности – то конечно. Мы не знаем, каковы последствия применения конкретно этих вакцин именно потому, что они находятся за гранью всех ранее действовавших правил.

Фактор второй. Террор. Информационный и аминистративный террор и насилие подрывают здоровье людей. Каждый день изо дня в день. Стресс убивает иммунитет. Каждый день понемногу, но за десять месяцев он вполне мог дать кумулятивный эффект и стать причиной существенного повышения смертности.

Фактор третий. За десять месяцев развал медицинской отрасли усугубился, и люди стали умирать чаще просто потому, что здравоохранение перестало в принципе отвечать на имеющиеся проблемы. Вполне возможная ситуация – в конце концов, российская медицина, и без того обескровленная предыдущими оптимизациями, уничтожается сегодня ускоренными темпами. Логично, что ее способности и возможности спасать людей за два "ковидных" года исчерпаны.

Я не знаю, что именно стало причиной роста числа погибших. Возможно, что этот рост – "бумажный", и объясняется кривой статистикой, которой манипулируют в силу поставленных политических задач. Но если статистика верна хотя бы в тенденциях, то указанные три фактора – ключевые. Какой из них дал больший вклад в гибель людей – вопрос сложный. Может так быть, что все три одновременно сработали. И если это так – то впереди новый подъем смертности. Причем во все более быстром темпе, так как все три фактора продолжают действовать, а значит – они ускоряют все негативные процессы. Нового увеличения на следующие 50%, но уже от уровня октября 2021 года, в таком случае следует ожидать быстрее – примерно к лету 22 года.

Источник: Эль Мюрид



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