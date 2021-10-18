 

Стало известно об участии Карзая и Абдуллы в московском формате по Афганистану

18.10.2021, 2:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла примут участие в встрече в Москве 20 октября, сообщил источник, приближенный к Карзаю.

По данным источника, оба политика получили приглашение, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Госдеп США пока не может подтвердить какие-либо встречи, либо участие американских представителей в предстоящей сессии в Москве по Афганистану.

Напомним, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

Позже талибы (движение «Талибан» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану.  До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану.  В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, РФ и афганские конфликтующие стороны.



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