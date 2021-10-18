Facebook пообещала нанять 10 тыс. инженеров в странах ЕС

Социальная сеть Facebook намерена создать 10 тыс. рабочих мест в странах ЕС в рамках проекта по разработке метавселенной, говорится в сообщении американской компании.

«<…> Сегодня мы объявляем о наших планах по созданию 10 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест в ЕС в течение ближайших пяти лет. Эта инвестиция – вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов», – приводит ТАСС.

Facebook работает над созданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности. Новые технологии, по заявлению разработчиков, позволят максимально приблизить взаимодействие в интернете к опыту личного общения.

Напомним, в начале июня Еврокомиссия (ЕК) начала в отношении американской компании Facebook антимонопольное расследование. В июле 2020 года в ЕК заявили о намерении принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение норм антимонопольного законодательства Евросоюза крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, а также гарантировать выплату ими налогов. Кроме того, в июне 2019 года стало известно о планах США начать расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.