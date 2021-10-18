 

Facebook пообещала нанять 10 тыс. инженеров в странах ЕС

18.10.2021, 2:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоциальная сеть Facebook намерена создать 10 тыс. рабочих мест в странах ЕС в рамках проекта по разработке метавселенной, говорится в сообщении американской компании.

«<…> Сегодня мы объявляем о наших планах по созданию 10 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест в ЕС в течение ближайших пяти лет. Эта инвестиция – вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов», – приводит  ТАСС.

Facebook работает над созданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности. Новые технологии, по заявлению разработчиков, позволят максимально приблизить взаимодействие в интернете к опыту личного общения.

Напомним, в начале июня Еврокомиссия (ЕК) начала в отношении американской компании Facebook антимонопольное расследование. В июле 2020 года в ЕК заявили о намерении принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение норм антимонопольного законодательства Евросоюза крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, а также гарантировать выплату ими налогов. Кроме того, в июне 2019 года стало известно о планах США начать расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / США и Эстония устроили провокационные стрельбы из РСЗО

21.03 / Подоляк считает, что люди, которые били окна во время протеста на Банковой, хотели спровоцировать полицию

16.11 / “Мы восстановим наши хорошие отношения”. Санду анонсировала встречу с Зеленским

22.05 / Разумков о продаже земли: Соцопрос не является основанием для проведения референдума

27.08 / Курорт в США решили переименовать из-за «расистского названия»

04.09 / Пятно нефти обнаружили на снимках Мексиканского залива после урагана

27.07 / Полицейские проверят видео с прикуривающим от свечи в церкви подростком

13.03 / Euronews – главе Минздрава Словакии пришлось уйти в отставку из-за «Спутника V»

13.07 / Синоптики предупредили о сильном похолодании в центре европейской части России

31.01 / Врач назвал сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика