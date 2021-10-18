«Ничего личного, передали свыше. С какого «выше»?»

Директора школы в иркутском Усть-Куте с 38-летним стажем уволили за поддержку кандидата от «Яблока», с которым она вместе работала в образовании еще в 90-х.

Ольга Зуева. Фото из личного архива

В небольшом городке Усть-Куте Иркутской области директора общеобразовательной школы № 4 Ольгу Зуеву уволили за видеоролик, записанный в поддержку кандидата от «Яблока» еще перед выборами. В похожем видео снялась и директор школы № 2 — Людмила Ленская, она находится на больничном с коронавирусом, и ее также планируют отстранить от работы, отправив на пенсию.

В поддержку «яблочника» Алексея Тупицина в ходе избирательной кампании высказались многие местные жители: депутаты, ученые, спортсмены и даже бывшие силовики. Вскоре после видеообращений от Зуевой и Ленской министр образования Иркутской области Максим Парфенов заявил, что им придется написать заявление об увольнении по собственному желанию, если они «не в команде «Единой России», а активисты ультраконсервативного Национального освободительного движения (НОД) провели пикет у правительства Иркутской области с требованием уволить Зуеву за поддержку Тупицина. Под петицией о ее увольнении они собрали аж девять подписей.

Несколько дней назад начальник управления образованием города позвонил Ольге Зуевой и сообщил, что она уволена в одностороннем порядке по статье о несостоятельности руководителя (п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК) — без объяснения причин.

Ольга Николаевна Зуева — почетный работник в сфере образования с опытом работы 38 лет. «Новая газета» поговорила с ней об увольнении, образовании и возможности совместить школу и политику.

— Что было в видео, за которое вас уволили, и почему вы решили поддержать Алексея Тупицина от «Яблока»?

— Обычный предвыборный ролик, абсолютно. Кандидат попросил <сделать>, увидев, что я поддерживаю его решение баллотироваться в Государственную думу. Оказалось, этот ролик получил какой-то интересный резонанс среди моих работодателей. Выборы закончились, и я думала, что уже все позади. Никак не ожидала, что это обернется именно увольнением по статье. Вопрос <ролика> был в том, что мы его <Тупицина> действительно знаем, он работал у нас в 90-е годы в образовании, занимался строительством. Работал добросовестно, был директором «Учпрофстроя». Конкретно я с ним общалась по ремонтным работам в пионерском лагере в 1995 году.

— Вы давно работаете в образовании?

— Очень давно. Я родом из Усть-Кута, училась в Омском государственном педагогическом институте, после этого вернулась в родную школу, в которой училась. Отработала 25 лет, из них 22 года — заместителем директора. После этого меня назначили директором другой школы, № 4, кем я еще на сегодня являюсь. Проработав там семь лет, стала муниципальным работником — начальником управления образования. Год назад у нас сменился мэр и его команда, и я вернулась на прежнее место работы.

Я — почетный работник общего образования, преподаватель математики высшей категории. Она не подтверждена, потому что я не вела образовательную деятельность, будучи начальником управления образования. Но старалась, чтобы образование в районе оставалось на высоком уровне, часто выступала на форумах <посвященных образованию>. Показывали, как мы умеем работать, в том числе с детьми с ограниченными возможностями.

Когда была директором школы, старалась, чтобы школа была на хороших позициях, и она действительно одна из лучших в районе. Наша школа является экспериментальной площадкой по введению федерального государственного образовательного стандарта. Мы ведем работу в рамках федеральных проектов «Учитель будущего», «Цифровая среда будущего». Активно участвуем во всех таких направлениях.

Уже два года подряд в школе есть стобалльники, постоянно занимаем призовые места в очень престижных конкурсах: «Учитель года» и «Ученик года».

Фото из личного архива

— Министр образования Иркутской области Максим Парфенов хорошо вас знает?

— Да, мы взаимодействовали очень тесно, это толерантный и грамотный руководитель, специалист высочайшего класса. Я его глубоко уважаю, такой активный министр с хорошей жизненной позицией. Его все знают и уважают. И он очень хорошо меня знает.

— У вас в школе бывало такое, чтобы педагоги открыто поддерживали политиков?

— Знаете, во время предвыборных кампаний — очень часто. Что руководители, которые известны в регионе или в районе, являются доверенными лицами кандидатов. И неважно, какая политическая сила. И прецедентов не было, чтобы за такое увольняли по статье.

— В том числе, когда поддерживали «Яблоко»?

— У нас многопартийность. Когда идут на выборы, не так важно, от какой партии, всегда есть поддержка, в том числе от педагогов. Это нормально, так и должно быть, в этом и есть демократия. У каждого кандидата есть команда, он ездит по предприятиям, по образовательным в том числе, и договаривается о реализации программы. Абсолютно любая партия. Я считаю, что представители любых партий — это российские граждане, которые могут качественно улучшить жизнь других людей. Мы, руководители, — живые люди и тоже избиратели, россияне. Нас объединяет, что мы россияне, и неважно, в какой партии.

— А какая у вас в школе социальная атмосфера, довольны ли педагоги зарплатами?

— Зарплата зависит от нагрузки, от категории, от стажа работы. Поэтому люди, в общем-то, понимают, что это зависит от их желания. В прошлом году, например, была очень хорошая федеральная надбавка за классное руководство, и она стала стимулом для педагогов. Понятно, что хотелось бы более достойную зарплату в сравнении с другими отраслями, но у нас в школе такой вопрос не обсуждался. Конечно, у нас дефицит кадров, поэтому у моих коллег большая загрузка. С интересом наблюдаем, как активно обсуждается вопрос единого подхода к оплате труда работников образования по всей стране. Считаю, что у нашего правительства курс верный. Надеюсь, что это повысит престиж нашей педагогической профессии.

— Как вы планируете двигаться дальше? Будете обжаловать увольнение?

— Прошло достаточно мало времени, я еще на сегодняшний момент действующий директор, и завтра им буду. Но не знаю, что буду делать послезавтра. Наверное, пока находиться дома. Как говорила Скарлет O'Хара: подумаю об этом позже. Конечно, коллектив поддерживает меня, поэтому не хотелось бы так уйти со статьей. Куда пойти в нашем маленьком городе, пока не решила. Я вообще по натуре боец, так что…

— Для вас работа в образовании на первом месте? У вас есть другие варианты заработка или, может, хобби?

— Понимаете, когда полностью себя отдаешь работе 24/7 в школе, в которой очень много детей и 50 человек педагогического состава, всегда держишься в тонусе, и когда стараешься работать с большой самоотдачей, времени на хобби или другое дело абсолютно нет. Я работу свою выполняла добросовестно, не имею по ней ни нареканий, ни предупреждений. Очень ответственно старалась относиться к своей деятельности и имиджу образовательной организации. Всегда поддерживала своих коллег в трудной жизненной ситуации, умею находить общий язык со своими учениками и их родителями.

Родители — мои помощники, я всегда нахожу время выслушать любые их проблемы и помочь, если нужно. Сейчас такое непростое время, родители школьников тоже заняты работой и иногда обращаются за помощью по воспитательным вопросам. На такую кропотливую работу уходит много времени. Очень люблю своих детей, они у меня особенные. Сразу видно, что они из нашей школы, у них какой-то особый взгляд. Мне кажется, они самые лучшие и понимающие.

— Как вы отреагировали на решение об увольнении? Как вы себя чувствуете?

— Это было очень неожиданно, в конце рабочего дня, ничего не предвещало такого исхода событий. Просто шоковое состояние и надежда на то, что справедливость восторжествует, была именно в тот момент. Попросила объяснить причину <увольнения>, но

начальник управления сказал, что без объяснения причин, но ничего личного, ему передали «свыше». С какого «выше»? Неизвестно.

Понятно, что основная причина — мой ролик. Администрация района трижды разговаривала со мной, дважды — с руководителями образовательных организаций по этому поводу. В обычной, корректной беседе эти события оценивали.

Я считаю, что каждый человек, каждый житель имеет право на свое мнение и имеет право его высказать. И никак не связано это мнение с профессиональной деятельностью, абсолютно никак. Потому что школа — это одно, а все остальное — это другое.

Фото: ukmo.eduustkut.ru

— Бывало ли у вас такое, что ученики выражали свои политические взгляды открыто? И были ли указания контролировать это «свыше»?

— Нет, такого не было. Да я не слышала, чтобы у нас кто-то кого-то агитировал. В СМИ бывает достаточно таких моментов, но у нас дети заняты обязательно с первого по шестой урок и также дополнительно, много спортивных секций. На моей памяти такого нет.

— Получается, ваше увольнение было абсолютно непредсказуемым?

— Да, такое неожиданное решение, никто не ждал. Надеюсь, что справедливость восторжествует.

Все вопросы к мэру, который читает рэп

Накануне в поддержку Ольги Зуевой прошли одиночные пикеты у прокуратуры Иркутской области, а родители учеников школы № 4 вместе с жителями Усть-Кута опубликовали петицию за восстановление Зуевой в должности директора. На момент публикации статьи ее подписали около 400 человек. Кампанию в социальных сетях активно освещает «яблочник» Алексей Тупицин. Он рассказал «Новой», что увольнение может быть акцией запугивания тех, кто поддержал его на выборах.

«Я думаю, они <представители власти> испугались. Я занял третье место на выборах в Усть-Куте, общество у нас достаточно прогрессивное. Хотя денежный ресурс был в десять раз меньше, чем у единороссов. И меня поддержали, в том числе, сотрудники полиции и прокуратуры, которых вызывали и говорили, за кого нужно голосовать и не голосовать за меня», — сказал Тупицин.

В министерстве образования Иркутской области изданию «Усть-Кут 24» сообщили, что все вопросы о причинах увольнения Ольги Зуевой с поста директора школы нужно адресовать «инициаторам на местах», в частности мэру Усть-Кутьинского района Сергею Анисимову.

Недавно в местных СМИ появилось видео с Анисимовым, который зачитал рэп о текущей ситуации в муниципалитете: «все в нашем районе тип-топ <…> я — Сергей Геннадьевич Анисимов, а ты кто?»

Музыкальный дебют мэра состоялся на открытии контент-студии в молодежном центре. Однако не все жители города довольны кадровыми перестановками, происходящими в Исть-Куте по инициативе мэра. В частности, большой резонанс вызвало готовящееся увольнение главврача городской больницы Анны Самсоновой, а также смена руководства гостиницы «Лена» и новый заведующий гороно, ранее замеченный в нетрезвом вождении автомобиля.

По словам начальника отдела общего образования Виктории Фирстовой, глава регионального минобра Максим Парфенов во время поездки в Усть-Кут публично заявлял, что руководители учебных заведений имеют право озвучивать свою политическую позицию как частные лица. «Тем более, что мы прекрасно знаем Ольгу Николаевну Зуеву и положительно оцениваем ее работу на должности руководителя отдела образования района в период с 2015 по 2020 годы», — сказала Фирстова.

Приказ об увольнении Ольги Зуевой. Фото: ust-kut24.ru

О готовности оказать правовую помощь уволенному директору заявили юристы правозащитной организации «Агора» и иркутские правозащитники «Байкальской сети равенства». Федеральное бюро партии «Яблоко» планирует выпустить официальное заявление с требованием привлечь к ответственности чиновников, допустивших политическую дискриминацию. Юристы «Центра гражданского содействия», главой которого является Тупицин, начали готовить жалобу в ООН и Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Алина Данилина, корреспондент

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