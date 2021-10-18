В Киеве дипломат найден мертвым на даче

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18.10.2021, 2:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТело 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве, информирует ТСН.

«В Киеве произошла загадочная смерть дипломата. Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай. Имя погибшего правоохранители не разглашают. В Министерстве иностранных дел отмалчиваются», – приводит сообщение издания РИА «Новости».

Сообщается, что тело дипломата обнаружила домработница, когда пришла убирать дом. При этом о ком идет речь, в МИД страны не говорят.

«Ответа на этот вопрос избегают и в полиции. Слухи из сети о признаках насильственной смерти дипломата правоохранители комментировать не хотят. Лишь уточняют, что ему было 60 лет», – сообщается в материале.

В полиции считают, что мужчина мог упасть с лестницы.

«Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы», – сообщила СМИ пресс-офицер столичной полиции Анна Зубарева.

Ранее в смерти экс-главы разведки Украины не нашли уголовной подоплеки.



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