Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой

Общежитие СПбГУ на проспекте Солидарности эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой, сообщила пресс-служба вуза.

«17 октября 2021 года в 21.40 на центральный пост охраны СПбГУ поступил звонок от неизвестного. Звонивший сообщил, что у него есть информация о проходе в общежитие СПбГУ по адресу: пр. Солидарности, д. 27 человека с гранатой», – приводит текст сообщения пресс-службы вуза РИА «Новости».

В СПбГУ сообщили, что люди из общежития эвакуированы. На место прибыла следственно-оперативная группа.

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