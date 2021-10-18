 

Мнение: Китайский гиперзвук

18.10.2021, 1:56, Разное
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Американские СМИ жирно набрасывают про достижения китайского гиперзвукового оружия.

Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерную боеголовку, которая облетела земной шар, прежде чем устремилась к своей цели, сообщила в субботу Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с этим событием.
Испытания в августе показали, что Китай добился большего прогресса в области гиперзвукового оружия, нежели предполагали официальные лица США, согласно отчету, в котором не указаны люди, знакомые с испытанием.
Ракета не попала в цель, и испытание не обязательно означает, что Китай развернет такое оружие, сообщает Financial Times. Газета сообщила, что Министерство обороны США отказалось комментировать свой отчет.
Новости об испытании, о котором сообщается, поступают, когда Китай усиливает напряженность вокруг Тайваня, отправляя множество боевых самолетов в воздушное пространство возле острова. В то же время США и несколько их союзников проводят военно-морские учения в близлежащих водах.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-16/china-tested-an-earth-circling-hypersonic-missile-ft-reports – цинк

По словам трех человек, проинформированных разведкой, ракета не достигла цели примерно на два десятка миль. Но двое заявили, что испытания показали, что Китай добился поразительных успехов в области гиперзвукового оружия и был намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица США. Тест вызвал новые вопросы о том, почему США часто недооценивают модернизацию вооруженных сил Китая. "Мы понятия не имеем, как они это сделали", – сказал четвертый человек.
США, Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, в том числе планирующие аппараты, которые запускаются в космос на ракетах, но вращаются вокруг Земли за счет собственного импульса. Они летают со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, медленнее, чем баллистическая ракета. Но они не следуют фиксированной параболической траектории баллистической ракеты и маневренны, что затрудняет их отслеживание.

Тейлор Фрэвел, эксперт по политике Китая в области ядерного оружия, который не знал об испытании, сказал, что гиперзвуковой планирующий аппарат, вооруженный ядерной боеголовкой, может помочь Китаю «свести на нет» американские системы противоракетной обороны, которые предназначены для уничтожения приближающихся баллистических ракет. «Гиперзвуковые планирующие аппараты. . . летят по более низким траекториям и могут маневрировать в полете, что затрудняет их отслеживание и уничтожение », – сказал Фрейвел, профессор Массачусетского технологического института.
Фрейвел добавил, что если бы Китай полностью разработал и развернул такое оружие, это было бы «дестабилизирующим фактором», но он предупредил, что испытание не обязательно означает, что Пекин развернет этот потенциал.

https://www.ft.com/content/ba0a3cde-719b-4040-93cb-a486e1f843fb – цинк

Остался непонятным вопрос, зачем облетать вокруг земного шара, какая-то избыточная дальность получается.
В остальном же, на фоне согласования оборонного бюджета США на 2022-й год, пугалки про ужасные китайские ракеты очевидно будут использованы для обоснования увеличения ассигнований на разработку американских гиперзвуковых ракет и средств борьбы с ними.

Источник: Colonel Cassad



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