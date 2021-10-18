Польские пограничники сообщили о задержании украинца, который вез 27 нелегалов из Ирака

“Сотрудники пограничного подразделения в Мельнике задержали около Радзивиллова гражданина Украины, который перевозил 27 нелегальных иммигрантов из Ирака на транспортном средстве, принадлежащем популярной курьерской компании”, – говорится в сообщении.

Dzi * tj.17.10 funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali w ok.m. Radziwi * ów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym nale * cym do popularnej firmy kurierskiej przewozi * 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. #zgranicy #PodlaskiOSG pic.twitter.com/3ERw2NJ7nq

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2021

Судя по фотографиям, опубликованным польскими пограничниками, нелегалов везли в фургоне Iveco, часть людей сидела на полу из досок.

Населенные пункты Мельник и Радзивиллов находятся на западе Польши, недалеко от границы с Беларусью.

—