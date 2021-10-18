 

Польские пограничники сообщили о задержании украинца, который вез 27 нелегалов из Ирака

18.10.2021, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сотрудники пограничного подразделения в Мельнике задержали около Радзивиллова гражданина Украины, который перевозил 27 нелегальных иммигрантов из Ирака на транспортном средстве, принадлежащем популярной курьерской компании”, – говорится в сообщении.

Dzi * tj.17.10 funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali w ok.m. Radziwi * ów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym nale * cym do popularnej firmy kurierskiej przewozi * 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. #zgranicy #PodlaskiOSG pic.twitter.com/3ERw2NJ7nq

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2021

Судя по фотографиям, опубликованным польскими пограничниками, нелегалов везли в фургоне Iveco, часть людей сидела на полу из досок.

Населенные пункты Мельник и Радзивиллов находятся на западе Польши, недалеко от границы с Беларусью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Ядерные бомбардировщики США подлетели к Крыму со стороны Украины

28.06 / Эпидемиолог: Даже если введут карантин, украинцы уже не будут его соблюдать

22.09 / NASA отправит космический аппарат на южный полюс Луны

19.03 / Одесский суд оставил Стерненко под стражей

27.08 / Российское посольство проверит сообщения о задержании журналистов в Минске

04.04 / Итальянцы оценили идею войны с Россией на стороне НАТО

04.08 / Борец Коляденко принесла Украине еще одну бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио

21.08 / Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания

19.11 / Названа икона стиля среди российских политиков

21.09 / Посол Шри-Ланки захотел привиться российской вакциной от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика