 

Комаровский назвал два “самых важных слова” во время эпидемии COVID-19, оба начинаются на “в”

18.10.2021, 1:50, Новости дня
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“Вакцинация вообще из всех методов самая надежная [защита]. У вас два глобальных способа профилактики – вакцинация и вентиляция помещений. Все. Или быть там, где максимально возможный воздухообмен. Вакцинация и вентиляция – два самых важных слова сегодня”, – сказал он.

Медик подчеркнул, что вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет, но это снижает риск попасть в реанимацию.

“Чем старше человек, тем вакцина безопаснее… Если вы имеете какое-то заболевание, то нужно бежать и вакцинироваться. Наличие смежных заболеваний – это причина вакцинироваться. Потому что эти заболевания делают для вас коронавирусную инфекцию смертельно опасной”, – объяснил Комаровский.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 17 октября, в Украине подтвердили более 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 60 633 пациента с COVID-19, выздоровели почти 2,33 млн человек.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 14,3 млн прививок. 7,9 млн человек получили одну дозу вакцины, а 6,4 млн полностью вакцинированы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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