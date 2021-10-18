 

«Там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы»

18.10.2021, 1:38, Разное
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Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Вячеслав Володин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Володин перечислил нобелевских лауреатов — первого президента СССР Михаила Горбачева, политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, экс-президента США Барака Обаму и премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда Али — в качестве примеров того, как «люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются <…> лауреатами [премии]. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет».

В частности, по мнению Володина, правление Горбачева «привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР», что «не имеет отношения» к «мирному процессу», за вклад в который Нобель завещал награждать выдающихся деятелей.

«Там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно, когда речь идет о решениях, носящих политический характер», — написал политик.

По мнению Володина, Нобелевская премия «дискредитирована» такими решениями. «Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — пояснил он.

8 октября Норвежский Нобелевский комитет в Осло присудил премию мира Дмитрию Муратову и основательнице филиппинского издания Rappler Марии Ресса за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира».

Муратов заявил, что намерен перевести свою часть Нобелевской премии (ему достанется около $600 тысяч) в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также на поддержку российских СМИ-«иноагентов» и в фонд помощи хосписам «Вера». Он посвятил эту премию погибшим журналистам «Новой газеты».

Муратов стал первым гражданином Российской Федерации, получившим эту премию. До этого премию мира получали физик и правозащитник Андрей Сахаров (1975) и первый президент СССР Михаил Горбачев (1990).

Источник: Новая газета



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