Зеленский предложил РФ обменять Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, если бы у политика было гражданство России.

Зеленскому в эфире телеканала ICTV был задан вопрос, поступали ли Украине предложения от РФ о том, чтобы «оставить в покое Медведчука», передает РИА «Новости».

«Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук – житель Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны – если, например, РФ подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», – сообщил Зеленский.

Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.

В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.

8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука в госизмене. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявлял о готовности к любому исходу дела.