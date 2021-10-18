В Раде предположили планы Зеленского по обмену Медведчука на дешевый газ

Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин высказал версию, что Киев взял главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука в заложники, чтобы «обменять на дешевый газ».

«Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать (президента РФ Владимира) Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала «Сваты» на «Россия 1»?» – написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность «обмена» Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины».

Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.

В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.

8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь»назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и сообщил о готовности к любому исходу дела, в том числе и к аресту.