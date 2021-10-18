 

В ОБСЕ заявили, что на оккупированной территории Донбасса продолжается деятельность мониторинговой миссии

18.10.2021, 0:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В связи с протестом напротив отеля, где в не подконтрольном правительству Донецке проживают члены миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в не подконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии”, – сказано в сообщении.

В ОБСЕ призвали стороны конфликта “устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии” и напомнили, что СММ в Украине действует “в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности”.

“Миссия не дает оценок, все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на веб-сайте ОБСЕ”, – подчеркнули в пресс-службе организации.

Контекст:

17 октября агентство Reuters сообщило со ссылкой на главу СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика, что из-за протестов возле штаб-квартиры ОБСЕ в оккупированном Донецке организация приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября 2021 года объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / Постановщик трюков в фильме “Не время умирать” рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой

29.04 / ФСБ заявила о задержании “16 сторонников украинских радикалов”. МИД Украины отреагировал

22.01 / Посольство США в День соборности Украины призвало РФ уважать ее суверенитет и территориальную целостность

04.05 / Кремль опроверг участие Путина в гала-матче Ночной хоккейной лиги

15.07 / Стали известны итоги испытаний вакцины от коронавируса в США

02.03 / Гозман: А ведь Горбачев мог повернуть в сторону лагерей и запретов – СССР бы еще несколько лет продержался, но рухнул бы потом с жутким грохотом

03.04 / В Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России

16.07 / Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины

19.08 / Валерий Цепкало: Запад должен признать Светлану Тихановскую легитимным лидером Беларуси

21.10 / Мнимая «российская угроза» помогает американским СМИ замять коррупционный скандал Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика