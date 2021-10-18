В ОБСЕ заявили, что на оккупированной территории Донбасса продолжается деятельность мониторинговой миссии

“В связи с протестом напротив отеля, где в не подконтрольном правительству Донецке проживают члены миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в не подконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии”, – сказано в сообщении.

В ОБСЕ призвали стороны конфликта “устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии” и напомнили, что СММ в Украине действует “в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности”.

“Миссия не дает оценок, все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на веб-сайте ОБСЕ”, – подчеркнули в пресс-службе организации.

Контекст:

17 октября агентство Reuters сообщило со ссылкой на главу СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика, что из-за протестов возле штаб-квартиры ОБСЕ в оккупированном Донецке организация приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября 2021 года объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной.

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