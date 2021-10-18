 

Топ-менеджер Nike признался в убийстве человека. Он совершил его в 16 лет, когда был в банде

18.10.2021, 0:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В возрасте 13 лет Миллер присоединился к банде Cedar Avenue в Западной Филадельфии. Спустя три года, в 1965-м, его друга, также состоящего в этой группировке, зарезали во время драки с другой местной бандой.

Миллер решил отомстить обидчикам. Он взял пистолет 38-го калибра, напился и вместе с друзьями отправился искать кого-нибудь, кто был связан с конкурирующей бандой. В итоге он застрелил случайного прохожего, не имеющего отношения ни к одной из банд.

Вскоре после случившегося его арестовали и отправили в тюрьму. Во время отбывания срока он вернулся к учебе и выучился на бухгалтера.

По словам Миллера, он никогда не лгал ни в заявлении на работу, ни во время собеседования о том, что был осужден, однако решил оставить прошлое в прошлом. Например, когда его нанимали в компанию, производящую супы, Campbell Soups, то спрашивали только, был ли он арестован или осужден за последние пять лет.

В 1997 году он стал вице-президентом бренда Nike Basketball, а два года спустя – президентом недавно созданного бренда Jordan. В 2006 году он возглавил бренд Trail Blazers, а в 2012 вернулся на должность главы бренда Jordan. Все это время, по словам Миллера, его мучила постоянная тревога насчет того, что его прошлое вскроется.

Топ-менеджер Nike говорит, что раскрытие этого секрета освободило его и теперь он чувствует “свободу быть собой”. Теперь Миллер планирует расширить свою работу по помощи заключенным. Также он хочет помочь восстановить некоторые образовательные программы, которые позволили ему в свое время получить ученую степень в тюрьме.

Контекст:

Nike – американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви. Штаб-квартира находится в городе Бивертон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Из-за штамма “Дельта” борьба с коронавирусом оказалась под угрозой – ВОЗ

28.06 / Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» покинул пост

22.11 / Противогололедную обработку тротуаров и опасных участков дорог начали в Москве

20.12 / Зеленский: Украина умрет без инвестиций

21.09 / CNN – в результате стрельбы в Пермском университете погибло восемь человек

17.09 / Свыше 1 млн человек проголосовали в Москве онлайн

23.03 / Верещук раскритиковала нардепов от ОПЗЖ: Не поучайте нас, потому что первоисточником проблем является именно власть Януковича

04.05 / Украина будет продвигать Крымскую платформу в Европе и Азии – Чийгоз

28.05 / Кулеба заявил, что сближение Беларуси с РФ является потенциальной угрозой для Украины

21.08 / В партии «Патриоты России» призвали не политизировать отравление Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика