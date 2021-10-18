Топ-менеджер Nike признался в убийстве человека. Он совершил его в 16 лет, когда был в банде

В возрасте 13 лет Миллер присоединился к банде Cedar Avenue в Западной Филадельфии. Спустя три года, в 1965-м, его друга, также состоящего в этой группировке, зарезали во время драки с другой местной бандой.

Миллер решил отомстить обидчикам. Он взял пистолет 38-го калибра, напился и вместе с друзьями отправился искать кого-нибудь, кто был связан с конкурирующей бандой. В итоге он застрелил случайного прохожего, не имеющего отношения ни к одной из банд.

Вскоре после случившегося его арестовали и отправили в тюрьму. Во время отбывания срока он вернулся к учебе и выучился на бухгалтера.

По словам Миллера, он никогда не лгал ни в заявлении на работу, ни во время собеседования о том, что был осужден, однако решил оставить прошлое в прошлом. Например, когда его нанимали в компанию, производящую супы, Campbell Soups, то спрашивали только, был ли он арестован или осужден за последние пять лет.

В 1997 году он стал вице-президентом бренда Nike Basketball, а два года спустя – президентом недавно созданного бренда Jordan. В 2006 году он возглавил бренд Trail Blazers, а в 2012 вернулся на должность главы бренда Jordan. Все это время, по словам Миллера, его мучила постоянная тревога насчет того, что его прошлое вскроется.

Топ-менеджер Nike говорит, что раскрытие этого секрета освободило его и теперь он чувствует “свободу быть собой”. Теперь Миллер планирует расширить свою работу по помощи заключенным. Также он хочет помочь восстановить некоторые образовательные программы, которые позволили ему в свое время получить ученую степень в тюрьме.

Контекст:

Nike – американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви. Штаб-квартира находится в городе Бивертон.

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