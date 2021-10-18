 

Минздрав хочет, чтобы украинцам после обращения к медикам сообщали, сколько за это заплатило государство

18.10.2021, 0:56, Новости дня
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“Мы сейчас рассматриваем еще систему пост-чеков. То есть когда человек обратился или к семейному врачу, или в госпиталь, ему в конце месяца придет на телефон смс, что ваше обращение стоило для государства столько-то средств, которые государство оплатило. Чтобы вы понимали, что мы покрываем и страхуем риски для здоровья каждого человека, который сегодня сознательно платит налоги”, – сказал министр.

Он объяснил, что каждый прием больного нужно внести в электронную систему здравоохранения, “чтобы была официальная отчетность вся и Национальная служба здоровья осуществила платежи”.

Контекст:

В апреле 2018 года в Украине началась медреформа. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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