 

Владелица Yaro и сестра депутата “Слуги народа” запостила фото на фоне Кремля и анекдот о “бандеровцах”

18.10.2021, 0:56, Новости дня
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Как видно из скриншота, Привалова опубликовала фото с Красной площади вместе с супругом Даниилом Приваловым – сыном покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В комментариях к посту начали появляться возмущенные сообщения пользователей сети по поводу посещения страны-агрессора. На один из таких Привалова ответила анекдотом:

“Встречаются как-то два бандеровца, один другому говорит:
– А я москалям гадость сделал.
– Какую?
– А я им на Красной площади насрал.
– И что, они тебе ничего не сделали?
– Да я по-тихому, в штаны”.

Журналистка “Прямого” Инна Попович 12 октября в Facebook написала, что после выхода программы с этим скриншотом в эфир пост Приваловой исчез. Сейчас страница бизнесмвумен закрыта.

Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube

Тем временем пользователи соцсети призывают к бойкоту торговой марки Yaro. В частности с такой инициативой выступил активист Сергей Стерненко в Telegram.

“Печенье у Юли покупает и перепродает Сильпо и Идеалист, например. И многие другие компании и заведения. Призываю их отказаться от сотрудничества с Приваловой, если они дорожат своей репутацией и уважают Украину”, – написал он.

К бойкоту уже присоединился нардеп от “Европейской солидарности” Владимир Арьев, заявивший, что больше не будет покупать продукцию Yaro.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4817204505009034

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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