В Красноярском крае планируют ввести QR-коды для посещения спортивных мероприятий

Власти Красноярского края с 1 ноября вводят в регионе QR-коды для посещения объектов культуры и спортивных мероприятий, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.

«С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего, это будет касаться учреждений культуры – театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия», – сказал Подкорытов в эфире телеканала «Енисей», передает РИА «Новости».

В регионе с начала пандемии было выявлено свыше 123 тысяч носителей COVID-19, в том числе за прошедшие сутки 478 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в Республике Тыва с 1 ноября из-за эпидемиологической ситуации для посещения объектов культуры, спорта, общепита, торговых центров и гостиниц будет необходим QR-код. Кроме того, теперь чтобы посетить спортивные мероприятия, проводимые на территории Мурманской области, придется на входе также предъявить QR-код.