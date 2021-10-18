 

Новак назвал положительные стороны запуска «Северного потока – 2» для Европы

18.10.2021, 0:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗапуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак, об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного «Северного потока – 2», – это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», – прокомментировал он влияние ввода «Северного потока – 2» на стабилизацию ситуации на газовых рынках, передает РИА «Новости».

В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.

Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.



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