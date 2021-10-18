 

В США увидели в газовом кризисе наказание Европы за отношение к России

18.10.2021, 0:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕвропа оказалась в плену газового кризиса и поплатилась за высокомерное отношение к России, которая использовала имеющиеся козыри в «энергетическом покере», говорится в статье, опубликованной в американском журнале Forbes.

«Главный урок [газового кризиса в Европе] таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Авторы подчеркнули, что именно желание резко перейти на зеленую энергетику ослабило Европу. Тем не менее, действия РФ в материале называются «энергетическим покером». Несмотря на то, что издание признало эффективность проектов Москвы (в том числе и «Северного потока – 2»), оно не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии РФ на рост цен на газ в Европе.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.

Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Президент РФ Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту РФ пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».



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