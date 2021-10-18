 

Мнение: Парк Чиху

18.10.2021, 0:08, Разное
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И еще о Тайване.
Один из читателей верно замечает легкий абсурд ситуации, когда статуи человека, благодаря которому Тайвань отделился от Китая свезли со всего Тайваня в специальный парк для "символов тоталитарного прошлого".
Несколько сотен памятников снесли в нулевые, около 200 свезли в парк-отстойник. Снесли пока далеко не все (суммарно их было более 2000) и тема периодически актуализируется на острове.
Само собой, без Чан Кайши и остатков Гоминьдана бежавших на Тайвань после поражения в гражданской войне, никакого "незалежного Тайваня" и близко бы не существовало, он бы еще в 1949-1950 годах вернулся в родную гавань или скорее не уходил бы из нее, так как Чан Кайши фактически захватил Тайвань, подавив сопротивление местных коммунистов. Но в порядке местной шизофрении, местные власти Чан Кайши осуждают, но обратно в Китай не хотят.

Интересно, после того как Тайвань вернется в родную гавань, как китайцы поступят с парком, сохранят, пополнив новыми экспонатами со всего острова или же уберут?
Стоит отметить, что при всей малосимпатичности фигуры Чан Кайши, именно он в годы 2-й мировой войны руководил 4-й по значимости страной антигитлеровской коалиции (и это была отнюдь не Франция).

Источник: Colonel Cassad



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