 

Мнение: Володин как генератор идей….

18.10.2021, 0:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главдепутат Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Мол, «там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы».

Если в тексте, что выложил Володин, Нобелевскую премию мира заменить на «депутат Госдумы» , получится вполне дельное предложении.

Вот как оно будет выглядеть.

С депутатами Госдумы ясности нет, как нет критериев оценки их работы.

Притом, что изначально они были. Достаточно вспомнить Госдумы первых созывов….

Совершенно очевидно, Госдума дискредитирована.

Но доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва депутатов Госдумы….

Хорошее предложение? Только врядли Володин предложит нечто подобное….Или я ошибаюсь?

Фотография Вячеслава Володина отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Мнение: Экспорт мороженого, борьба с белизной и Путин на месте Горбачёва

01.05 / В Уфе ребенок провалился в канализационный люк

26.06 / Вспоминаем Арсения Тарковского: поэт и переводчик с трудной судьбой

11.03 / Ответили на неудобные вопросы о расизме и принце Гарри: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за долгое время вышли в свет

20.01 / Мнение: Как дважды провернуть фальшь

25.08 / Волосы самому себе подстригать нельзя: дело не в том, что может получиться неаккуратно (приметы)

01.03 / Политолог Суздальцев заявил о планах Лукашенко основать “президентскую династию”

24.07 / Мела Гибсона госпитализировали на неделю после заражения коронавирусом

22.07 / По-прежнему вместе: как изменились и чем занимаются герои сериала “Элен и ребята”

10.04 / Юморист Юрий Стоянов раскритиковал молодежь за неуважение к старости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика