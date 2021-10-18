Мнение: Володин как генератор идей….

Главдепутат Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Мол, «там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы».

Если в тексте, что выложил Володин, Нобелевскую премию мира заменить на «депутат Госдумы» , получится вполне дельное предложении.

Вот как оно будет выглядеть.

С депутатами Госдумы ясности нет, как нет критериев оценки их работы.

Притом, что изначально они были. Достаточно вспомнить Госдумы первых созывов….

Совершенно очевидно, Госдума дискредитирована.

Но доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва депутатов Госдумы….

Хорошее предложение? Только врядли Володин предложит нечто подобное….Или я ошибаюсь?

Фотография Вячеслава Володина отсюда

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