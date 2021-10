В одном из американских университетов случилась стрельба, есть жертва

В университете рассказали, что в результате стрельбы один студент получил ранения. Еще один человек, не являющийся студентом, погиб.

Стрельба произошла на встрече выпускников. После инцидента администрация университета отменила все мероприятия по этому поводу, запланированные на 18 октября.

GramFam, now the is the time to be Unapologetically Unified as we rally to comfort one another after this morning’s incident. The campus has been cleared for normal operations, however, homecoming events scheduled for 10/17 have been canceled along w/classes on 10/18. pic.twitter.com/eTI0ssCOgI

— Grambling State Univ (@Grambling1901) October 17, 2021

